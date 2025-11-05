Un attacco che doveva essere il fiore all’occhiello del Napoli di Antonio Conte si è improvvisamente inceppato. Dopo un altro 0-0, questa volta in Champions League contro l’ Eintracht Francoforte, il problema del goal è diventato un’evidenza con cui fare i conti. Non si tratta più di sfortuna, ma di un trend certificato da dati precisi e da cause tattiche ben identificabili, su cui il tecnico è chiamato a intervenire rapidamente. Quali sono i dati della crisi offensiva?. Il dato più allarmante è quello delle ultime tre partite ufficiali: un solo goal segnato. La rete decisiva di Anguissa nella vittoria per 1-0 a Lecce dello scorso 28 ottobre è, ad oggi, l’ultima esultanza del Napoli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Un solo goal in tre partite: cosa succede all’attacco di Conte