Un Sapientino speciale per i bimbi sordociechi | Ecco il valore sociale del gioco

Osimo, 5 novembre 2025 – “Giocare è una cosa seria” reclama dal 1967 Clementoni, azienda leader nel mercato del gioco educativo con sede a Recanati, che con la Fondazione Lega del filo d’oro, punto di riferimento in Italia per la sordocecità e la pluridisabilità psicosensoriale, ha promosso l’evento ‘Il valore sociale del gioco’ oggi al Centro nazionale dell’Ente a Osimo. Emerge dalle acque il gigante del Po: “Uno storione beluga, era estinto” A Osimo in anteprima la versione speciale di Sapientino. L’incontro nasce nell’ambito del progetto di ricerca-azione di Clementoni, che coinvolge enti sanitari, università e associazioni con l’obiettivo di promuovere e tutelare il benessere dei bambini, e non solo, attraverso il gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

