Un residente | Halloween a Coriano il comitato di quartiere ha ignorato i cittadini
Scrive un cittadino:Dopo i fatti di Halloween 2024, come residenti del quartiere di Coriano abbiamo chiesto a quello che credevamo fosse il comitato di quartiere un incontro con le istituzioni competenti, per alzare il livello di attenzione e prevenzione e scongiurare nuovi episodi di vandalismo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Il Giorno dei Morti è una ricorrenza che gli italiani sentono di più rispetto a Halloween e Ognissanti: secondo un nostro #sondaggio sulla popolazione maggiorenne residente in Italia, il 40% sente più vicina la ricorrenza del 2 novembre, il 16% quella del 31 ott - X Vai su X
Quest’anno Halloween ha un’aria diversa Insieme ai bimbi, andremo a terrorizzare le vie di Poggio Rusco a suon di risate e caramelle Se non hai ancora iscritto tu@ figli@, hai ancora tempo per una serata fantastica! Se sei invece un residente di Pog - facebook.com Vai su Facebook
Coriano, la guerriglia di Halloween: «Incendi e devastazioni pianificati un mese prima da 200 ragazzini con molotov, ecco i divieti per quattro minorenni» - Era la notte di Halloween dell’ottobre del 2024 quando a Coriano, comune dell’entroterra di Rimini a pochi chilometri da Riccione andava in scena una guerriglia urbana: panchine rotte, bidoni divelti, ... Riporta corrieredibologna.corriere.it
Il folle Halloween di Coriano (Rimini): «Molotov, taniche di benzina, l'auto di un disabile incendiata e cento minorenni identificati» - E ancora un’automobile data alle fiamme, per di più di proprietà di un residente disabile, un mezzo per lui indispensabile per spostarsi ... Scrive corrieredibologna.corriere.it