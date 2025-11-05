Un residente | Halloween a Coriano il comitato di quartiere ha ignorato i cittadini

Scrive un cittadino:Dopo i fatti di Halloween 2024, come residenti del quartiere di Coriano abbiamo chiesto a quello che credevamo fosse il comitato di quartiere un incontro con le istituzioni competenti, per alzare il livello di attenzione e prevenzione e scongiurare nuovi episodi di vandalismo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it