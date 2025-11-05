Sulle aspirazioni arcimiliardarie di Elon Musk soffia il vento gelido del nord Europa. Musk vorrebbe che giovedì l’assemblea di Tesla, il produttore d’auto di cui è il maggiore azionista, gli riconoscesse un pacchetto da 1.000 miliardi di dollari di retribuzione a fronte del mega piano di sviluppo che dovrebbe portare la società a moltiplicare il suo valore in dieci anni. Musk ha promesso una Tesla che sarà “pazzesca”: la sintesi di tutte le auto di James Bond messe insieme. Ma il fondo sovrano norvegese, Norges Bank Investment Management, che è anche il più grande del mondo, fa sapere che voterà contro, dopo avere valutato a fondo la questione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Un problema dalla Norvegia per Musk