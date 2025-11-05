Un problema dalla Norvegia per Musk
Sulle aspirazioni arcimiliardarie di Elon Musk soffia il vento gelido del nord Europa. Musk vorrebbe che giovedì l’assemblea di Tesla, il produttore d’auto di cui è il maggiore azionista, gli riconoscesse un pacchetto da 1.000 miliardi di dollari di retribuzione a fronte del mega piano di sviluppo che dovrebbe portare la società a moltiplicare il suo valore in dieci anni. Musk ha promesso una Tesla che sarà “pazzesca”: la sintesi di tutte le auto di James Bond messe insieme. Ma il fondo sovrano norvegese, Norges Bank Investment Management, che è anche il più grande del mondo, fa sapere che voterà contro, dopo avere valutato a fondo la questione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dite quello che vi pare ma la #Norvegia è una squadra devastante. Il problema non è solo il fatto che vinca, quello a volte può essere anche casuale, qui però ci troviamo di fronte ad una squadra che lo fa sempre convincendo e dominando. Loro non si limitan - facebook.com Vai su Facebook
Un problema dalla Norvegia per Musk - A fronte del piano di sviluppo che dovrebbe portare la società a moltiplicare il suo valore in dieci anni, il ceo ha chiesto all'assemblea di Tesla un pacchetto di 1. Da ilfoglio.it
Tesla, il fondo sovrano norvegese boccia il maxi-compenso da 1.000 miliardi di dollari per Elon Musk - Giovedì 6 novembre si terrà l’assemblea annuale degli azionisti di Tesla in cui, tra l’altro, si voterà il pacch ... Segnala milanofinanza.it
Tesla, fondo sovrano Norvegia si opporrà a piano retributivo da 1.000 mld dlr per Musk - Il fondo sovrano norvegese, il più grande al mondo, ha detto che voterà contro la ratifica del piano retributivo proposto da Tesla per il Ceo Elon Musk, che prevede l’assegnazione di ... Lo riporta it.investing.com