Un posto al sole anticipazioni UPAS di venerdì 7 novembre 2025

Sbircialanotizia.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 7 novembre si chiude una settimana ad alta tensione a Palazzo Palladini. Al Vulcano arriva la decisione più scomoda: Silvia e Nunzio comunicano a Gianluca che il contratto non sarà rinnovato e il ragazzo la prende malissimo. Sul fronte Cantieri, Marina ammette a Roberto di avere scrupoli per aver sfruttato la fragilità di Vinicio, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

un posto al sole anticipazioni upas di venerd236 7 novembre 2025

© Sbircialanotizia.it - Un posto al sole, anticipazioni UPAS di venerdì 7 novembre 2025

Approfondisci con queste news

posto sole anticipazioni upasUn Posto al Sole Anticipazioni 6 novembre 2025: Panico per Rossella, in ospedale si scatena il delirio! - Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 novembre 2025 su Rai3. Scrive comingsoon.it

posto sole anticipazioni upasUn Posto al Sole Anticipazioni 5 novembre 2025: Damiano deve salvare Eduardo! - Cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 novembre 2025? Riporta msn.com

posto sole anticipazioni upasUn posto al sole, puntate dal 17 al 21 novembre: Eduardo e Damiano in serio pericolo - Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole in programma dal 17 al 21 novembre rivelano che Eduardo e Damiano si ritroveranno a vivere una situazione di grande pericolo che li metterà a ... Segnala it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Posto Sole Anticipazioni Upas