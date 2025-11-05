Un posto al sole anticipazioni UPAS di venerdì 7 novembre 2025
Venerdì 7 novembre si chiude una settimana ad alta tensione a Palazzo Palladini. Al Vulcano arriva la decisione più scomoda: Silvia e Nunzio comunicano a Gianluca che il contratto non sarà rinnovato e il ragazzo la prende malissimo. Sul fronte Cantieri, Marina ammette a Roberto di avere scrupoli per aver sfruttato la fragilità di Vinicio, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
