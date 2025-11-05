Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 10 Al 14 Novembre 2025 | Eduardo e Clara in crisi!

Le nuove puntate di Un Posto al Sole dal 10 al 14 novembre 2025 porteranno forti emozioni: Eduardo e Clara sempre più distanti, mentre Damiano sfida Grillo e indaga segretamente per scoprire la verità sull’aggressione a Peppe. Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole dal 10 al 14 novembre 2025, la tensione raggiunge livelli altissimi. Eduardo e Clara affrontano una crisi profonda che potrebbe mettere fine alla loro storia. Damiano, escluso dall’indagine, decide di agire per conto suo pur di scoprire la verità sull’aggressione a Peppe. Intanto, Gianluca scompare nel nulla dopo il licenziamento e Giulia, disperata, si mette sulle sue tracce. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

