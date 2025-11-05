Un Posto al Sole anticipazioni 6 novembre | Marina si spinge troppo con Vinicio Micaela torna in radio

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuova puntata per Un Posto al Sole, la soap partenopea che tiene compagnia ai telespettatori dal 1996. L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in onda alle 20.50. Nell' episodio di giovedì 6 novembre Marina continuerà a fare pressione su Vinicio, ma si renderà conto di essere andata troppo oltre. Nel frattempo, Damiano continua ad indagare per aiutare Eduardo e dimostrare la sua innocenza. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Damiano si è messo a indagare sull'aggressione a Peppe Caputo: il poliziotto infatti, vuole provare l'innocenza di Eduardo prima che Grillo possa scoprire i contrasti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 6 novembre: Marina si spinge troppo con Vinicio, Micaela torna in radio

