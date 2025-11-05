Un paziente psichiatrico su due si perde nel passaggio alle cure da adulto
Pisa, 5 novembre 2025 – La transizione dall’adolescenza all’ età adulta è un passaggio spesso difficile, intenso, problematico, a maggior ragione se sono presenti anche problemi psichiatrici. Il passaggio di consegne fra il sistema psichiatrico infantile e quello dell’adulto dovrebbe essere privo d’intoppi e il più fluido possibile, invece la situazione italiana emersa dalla ricerca di BMJ Mental Health è preoccupante: in Italia solo il 12% delle transizioni avvengono con successo, il valore più basso in Europa. Nel 22% dei casi non si conoscono gli sviluppi e solo per il 26% viene mantenuta la continuità della cura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
