Un paziente adolescente su 2 si perde nel passaggio alle cure da adulti l’alert degli psichiatri

Periodicodaily.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nei servizi di cura e assistenza della salute mentale c'è una 'terra di mezzo' in cui rischiano di perdersi la metà dei pazienti che devono attraversarla nel passaggio da adolescenti a giovani adulti. A segnalarlo sono gli psichiatri: la transizione dai servizi di neuropsichiatria infantile a quelli per adulti, in Italia, rischia di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

paziente adolescente 2 perde"Un paziente adolescente su 2 si perde nel passaggio alle cure da adulti", l'alert degli psichiatri - I lavori del 30esimo Congresso della Società italiana di psichiatria (Sip) a Bari accendono i riflettori sul problema: 'Oggi la fase di transizione da un servizio all'altro è un 'buco nero'. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Paziente Adolescente 2 Perde