Un parco urbano del bergamotto nella Vallata del Calopinace | l' idea di Enzo Cuzzola
“Noi che siamo cresciuti nella Vallata del Calopinace abbiamo conosciuto una stagione che oggi sembra quasi mitica: quella dell’oro verde, il bergamotto. Non era solo un agrume, e nemmeno solo un’eccellenza agricola: era ricchezza diffusa, identità condivisa, respiro di comunità”. Sono le parole. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio Calabria, l’ultima idea: realizzare un Parco Urbano del Bergamotto nella Vallata del Calopinace - Enzo Cuzzola, professionista reggino e già assessore comunale, ha lanciato un’interessante idea: Un Parco Urbano del Bergamotto nella Vallata del Calopinace. Scrive strettoweb.com