Un nuovo capo di gabinetto per la prefettura di Venezia
Il viceprefetto Beatrice Musolino è il nuovo capo di gabinetto della prefettura di Venezia. Proveniente dall'Utg di Trieste, dove ha ricoperto lo stesso ruolo da giugno 2021, raccoglie il testimone dal viceprefetto Francesco Martino, destinato a ricoprire un importante incarico al ministero. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
