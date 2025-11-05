Un nuovo capo di gabinetto per la prefettura di Venezia

Veneziatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viceprefetto Beatrice Musolino è il nuovo capo di gabinetto della prefettura di Venezia. Proveniente dall'Utg di Trieste, dove ha ricoperto lo stesso ruolo da giugno 2021, raccoglie il testimone dal viceprefetto Francesco Martino, destinato a ricoprire un importante incarico al ministero. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Ciarfaglia nuovo capo di Gabinetto della Prefettura di Matera - È il viceprefetto aggiunto Rossella Ciarfaglia il nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura di Matera. Lo riporta ansa.it

nuovo capo gabinetto prefetturaLuciano Vigna confermato Capo di Gabinetto di Roberto Occhiuto in Regione Calabria - Il presidente ha firmato il decreto con cui gli conferisce l’incarico a titolo gratuito per la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Governatore ... Da cosenzachannel.it

nuovo capo gabinetto prefetturaRegione Calabria, confermato Luciano Vigna come capo di Gabinetto di Occhiuto - Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha confermato Luciano Vigna nel ruolo di Capo di Gabinetto. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Capo Gabinetto Prefettura