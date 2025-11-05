Un Mister Futuro per il Genoa | i rossoblù scelgono come nuovo allenatore Daniele De Rossi

Il club Genoa CFC ha scelto Daniele De Rossi in per sostituire l’esonerato Patrick Vieira. De Rossi, ex stella della As Roma, è atteso nel pomeriggio a Genova per firmare l’accordo e domani dirigerà il primo allenamento. La seduta odierna verrà guidata invece dal duo Murgita-Criscito. Il neo tecnico verrà presentato nel fine settimana assieme al nuovo direttore sportivo Lopez. L’ex giocatore e allenatore della Roma potrebbe esser già al timone, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, alla partita contro la Fiorentina, prevista prima della sosta. Il curriculum da allenatore di De Rossi. Dopo una carriera passata nella As Roma, prima come giocatore poi ci tornerà in futuro come allenatore. 🔗 Leggi su Open.online