Un Mister Futuro per il Genoa | i rossoblù scelgono come nuovo allenatore Daniele De Rossi
Il club Genoa CFC ha scelto Daniele De Rossi in per sostituire l’esonerato Patrick Vieira. De Rossi, ex stella della As Roma, è atteso nel pomeriggio a Genova per firmare l’accordo e domani dirigerà il primo allenamento. La seduta odierna verrà guidata invece dal duo Murgita-Criscito. Il neo tecnico verrà presentato nel fine settimana assieme al nuovo direttore sportivo Lopez. L’ex giocatore e allenatore della Roma potrebbe esser già al timone, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, alla partita contro la Fiorentina, prevista prima della sosta. Il curriculum da allenatore di De Rossi. Dopo una carriera passata nella As Roma, prima come giocatore poi ci tornerà in futuro come allenatore. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? 2 NOVEMBRE 2025 - Contestazione del tifo Viola fuori dallo stadio: il futuro di mister Pioli si decide a momenti ma sembrano possibilissime le dimissioni. #daicollifiorentini - facebook.com Vai su Facebook
Un Mister Futuro per il Genoa: i rossoblù scelgono come nuovo allenatore Daniele De Rossi - De Rossi, ex stella della As Roma, è atteso nel pomeriggio a Genova per firmare l’accordo e domani dirigerà ... Come scrive msn.com
De Rossi vicinissimo al Genoa, a Roma il tifo a distanza per 'mister futuro' - Ripartire sulla panchina lasciata libera da Patrick Viera può rilanciare la 'nuova' carriera di DDR, bruscament ... Scrive reggiotv.it
Genoa, Ahanor: "Sento mio il gol. Futuro? Voglio ripagare la fiducia di club e mister" - Al termine del match contro il Napoli, il calciatore del Genoa Honest Ahanor è intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Secondo tuttomercatoweb.com