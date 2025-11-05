Un libro sulla strada del 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Arezzo, 5 novembre 2025 – L’occasione: il 25 novembre sarà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il libro: “Luna rossa” di Emerita Cretella per Armando Editore. Presentazione venerdì 7 novembre, alle ore 9 nei locali della Borsa Merci di Arezzo su iniziativa della Lega Spi di Arezzo e del Coordinamento donne in collaborazione con Pronto donna. E’ un evento che prosegue il percorso già avviato dalle stesse strutture. Parteciperanno studentesse e studenti delle scuole di Arezzo nell’ambito del progetto di collaborazione con le scuole che lo Spi ha avviato negli anni scorsi per sensibilizzare le giovani generazioni contro la violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Al BAR PD di San Nicola La Strada presentazione del libro 'Con la schiena dritta' di Paolo Siani. A cura di Giacinto Di Patre - facebook.com Vai su Facebook
Rosalina’s Storybook arriva in edizione fisica: il libro di Super Mario Galaxy in uscita il 25 novembre - Nintendo ha annunciato che Rosalina's Storybook uscirà il prossimo 25 novembre 2025 in edizione inglese e con copertina rigida. Da multiplayer.it