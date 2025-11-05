Un libro sulla strada del 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Lanazione.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 5 novembre 2025 – L’occasione: il 25 novembre sarà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il libro: “Luna rossa” di Emerita Cretella per Armando Editore. Presentazione venerdì 7 novembre, alle ore 9 nei locali della Borsa Merci di Arezzo su iniziativa della Lega Spi di Arezzo e del Coordinamento donne in collaborazione con Pronto donna. E’ un evento che prosegue il percorso già avviato dalle stesse strutture. Parteciperanno studentesse e studenti delle scuole di Arezzo nell’ambito del progetto di collaborazione con le scuole che lo Spi ha avviato negli anni scorsi per sensibilizzare le giovani generazioni contro la violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un libro sulla strada del 25 novembre giornata internazionale per l8217eliminazione della violenza contro le donne

© Lanazione.it - Un libro sulla strada del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

News recenti che potrebbero piacerti

Rosalina’s Storybook arriva in edizione fisica: il libro di Super Mario Galaxy in uscita il 25 novembre - Nintendo ha annunciato che Rosalina's Storybook uscirà il prossimo 25 novembre 2025 in edizione inglese e con copertina rigida. Da multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Libro Strada 25 Novembre