Un libro sulla strada del 25 novembre Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Arezzo, 5 novembre 2025 – L’occasione: il 25 novembre sarà la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il libro: “Luna rossa” di Emerita Cretella per Armando Editore. Presentazione venerdì 7 novembre, alle ore 9 nei locali della Borsa Merci di Arezzo su iniziativa della Lega Spi di Arezzo e del Coordinamento donne in collaborazione con Pronto donna. E’ un evento che prosegue il percorso già avviato dalle stesse strutture. Parteciperanno studentesse e studenti delle scuole di Arezzo nell’ambito del progetto di collaborazione con le scuole che lo Spi ha avviato negli anni scorsi per sensibilizzare le giovani generazioni contro la violenza di genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

