Un laser italiano potenzia l’urologia al Preah Kossamak di Phnom Penh
Nel segno dei suoi quarant'anni, Quanta System mette la sua tecnologia al servizio della Cambogia: un sistema laser chirurgico Litho EVO è stato donato all'Ospedale dell'Amicizia Cambogia-Cina Preah Kossamak di Phnom Penh, un intervento che innalza gli standard di cura urologica e unisce innovazione e responsabilità. Un gesto che si traduce in cura concreta Grazie .
