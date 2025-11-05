Un laser italiano potenzia l’urologia al Preah Kossamak di Phnom Penh

Nel segno dei suoi quarant'anni, Quanta System mette la sua tecnologia al servizio della Cambogia: un sistema laser chirurgico Litho EVO è stato donato all'Ospedale dell'Amicizia Cambogia-Cina Preah Kossamak di Phnom Penh, un intervento che innalza gli standard di cura urologica e unisce innovazione e responsabilità. Un gesto che si traduce in cura concreta Grazie .

