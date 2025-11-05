Un Inter sbadata supera di misura il Kairat | Carlos Augusto regala la vittoria ai nerazzurri
L' Inter in Champions League contro il Kairat Almaty. Primo tempo sottotono per i nerazzurri, che dopo aver costruito qualche occasione in avvio, giocano con troppa frenesia con numerosi errori in costruzione. Al 45' Lautaro Martinez sblocca la partita dopo un'azione insistita. Nella ripresa a sorpresa arrriva il pari del Kairat con il capitano Arad, che lasciato solo dalla difesa interista, insacca di testa. Al 67' l'Inter ritrova il vantaggio con un tiro da fuori di Carlos Augusto. La partita. L'Inter parte subito all'attacco e trova la prima occasione al 10'. Gran riflesso di Anarbekov su Dimarco e poi sulla ribattuta a colpo sicuro di Lautaro, la difesa kazaka si salva in corner.
