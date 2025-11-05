Un incontro tra terroir tempo e identità alla scoperta dei bianchi di Nals Margreid
NALLES (BZ) – Nals Margreid torna a raccontare la propria identità attraverso due serate dedicate ai grandi bianchi di montagna. Un doppio appuntamento che si trasforma in un percorso tra tempo, altitudini, suoli e stili, alla scoperta dell’anima più autentica dell’azienda. Il direttore Gottfried Pollinger invita esperti, appassionati e professionisti a esplorare come il dialogo tra tradizione e visione contemporanea si traduca in vini capaci di esprimere luce, profondità e complessità del territorio. A guidare entrambe le masterclass sarà Cristina Mercuri DipWSET, Wine Educator, Wine Editor di Forbes e Candidata Master of Wine, che accompagnerà il pubblico in un viaggio di scoperta e confronto attraverso le interpretazioni più iconiche della cantina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
