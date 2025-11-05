Un grande Bilan trascina Brescia | vittoria su Milano e primato
La Leonessa passerà una notte in testa in attesa della Virtus, l'Olimpia soccombe ai troppi impegni ravvicinati: ricuce la distanza solo nel finale grazie a Brooks. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
