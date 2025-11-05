Un giovane aveva annunciato con un video sui social un' azione violenta prima degli spari in corso Manthonè

Ilpescara.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'azione premeditata e addirittura annunciata con un eloquente video condiviso sui social network.Potrebbe esserci la mano di un giovane di Pescara dietro agli spari di pistola esplosi nella serata di sabato 1 novembre in corso Manthonè nella zona del centro storico.Un video molto eloquente che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

