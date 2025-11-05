Un giornalista è stato licenziato dall’Agenzia Nova per una domanda su Israele
Gabriele Nunziati, giornalista italiano a Bruxelles per l’ Agenzia Nova, è stato licenziato a poche settimane dall’inizio del suo incarico come corrispondente. La causa, secondo l’agenzia, è stata una domanda su Israele rivolta alla portavoce della Commissione europea, Paula Pinho, durante una conferenza stampa del 13 ottobre. Nunziati aveva chiesto: «Lei ha ripetuto più volte che la Russia dovrebbe pagare per la ricostruzione dell’Ucraina. Crede che anche Israele dovrebbe pagare per la ricostruzione di Gaza dal momento che hanno distrutto quasi tutte le sue infrastrutture civili?». Pinho aveva risposto: «La tua è una domanda molto interessante, ma in questa fase non ho una risposta». 🔗 Leggi su Lettera43.it
