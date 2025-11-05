Un frigorifero abbandonato da 20 giorni in via Montepellegrino

Come è possibile che da più di venti giorni questo frigo giace in via Montepellegrino? Dal 28 ottobre è partita la differenziata anche in questa zona: il lavoro svolto dalla Rap è stato da una parte encomiabile poiché almeno tre volte al giorno hanno ritirato i sacchetti abbandonati sui. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

