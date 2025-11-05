Un cyberattacco su 10 colpisce l’Italia

I dati dell'ultimo rapporto Clusit, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica per il primo semestre del 2025. L'ambito governativo-militare è il più colpito (38% del totale), con una crescita del 600% su anno. 🔗 Leggi su Repubblica.it

