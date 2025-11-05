Bergamo. Al lavoro sui binari, per ora, s’intravede solamente una ruspa. Di operai, lungo la ferrovia, non se ne vedono molti. Eppure da lunedì 3 novembre in un tratto cruciale di via Rovelli è stato istituito un senso unico per consentire i lavori di allargamento del sedime ferroviario: un intervento necessario per creare lo spazio dove verrà posato il nuovo binario del treno per Orio. La corsia chiusa, sul lato sud della via tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il sottopasso del viadotto di Boccaleone, è quella adiacente alla ferrovia. Al momento è occupata solo da un macchinario spento, ma nelle prossime settimane si immagina che sarà interessata dalle operazioni di cantiere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Un binario per Orio, una corsia in meno in via Rovelli. Viabilità paralizzata