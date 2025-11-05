Un binario per Orio una corsia in meno in via Rovelli Viabilità paralizzata
Bergamo. Al lavoro sui binari, per ora, s’intravede solamente una ruspa. Di operai, lungo la ferrovia, non se ne vedono molti. Eppure da lunedì 3 novembre in un tratto cruciale di via Rovelli è stato istituito un senso unico per consentire i lavori di allargamento del sedime ferroviario: un intervento necessario per creare lo spazio dove verrà posato il nuovo binario del treno per Orio. La corsia chiusa, sul lato sud della via tra il passaggio a livello di via Pizzo Recastello e il sottopasso del viadotto di Boccaleone, è quella adiacente alla ferrovia. Al momento è occupata solo da un macchinario spento, ma nelle prossime settimane si immagina che sarà interessata dalle operazioni di cantiere. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
