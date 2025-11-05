La Roma continua a perdere pezzi. Dopo gli infortuni di Ferguson e Dybala, lì davanti a cedere è anche Bailey. Il calciatore giamaicano, infatti, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro, con Gasperini che dovrà correre ai ripari in vista delle prossime due sfide che attendono i suoi. I giallorossi dovranno scendere in campo domani, giovedì 6 novembre, contro i Rangers in Europa League e domenica 9 novembre con l’Udinese in Serie A. Due partite non impossibili dal punto di vista tecnico, ma che sicuramente sono impegnative dal punto di vista fisico e mentale. Proprio per questo motivo, Gasperini dovrà essere bravo a trovare la giusta soluzione per far rendere al meglio gli uomini che gli sono rimasti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Un attacco maledetto: Bailey ritorna nella lista degli infortunati