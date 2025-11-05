Un anno di attività del Garante dei detenuti nella Casa Circondariale
Arezzo, 5 novembre 2025 – Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione de l primo bilancio annuale dell’attività del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Arezzo, Sandra Rogialli, svolta all’interno della Casa Circondariale di Arezzo. Dai dati illustrati emerge un quadro complessivamente positivo sotto il profilo delle relazioni interne e della collaborazione tra istituzioni, operatori sanitari, Polizia Penitenziaria e associazioni di volontariato. Al 10 settembre 2025 risultano 41 persone recluse, di cui 9 semiliberi, con una prevalenza di detenuti italiani e una significativa presenza di cittadini stranieri provenienti da diversi Paesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
