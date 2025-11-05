Un altro terremoto nella moda Cosa succederà adesso?

I l trend dei cambi di poltrone è ancora sulla cresta dell’onda: anche la Maison Balmain volta pagina. Dopo quattordici anni alla guida creativa del marchio francese nell’orbita del gruppo Mayhoola, lo stilista Olivier Rousteing annuncia il suo addio, ponendo fine a una delle partnership più longeve e iconiche del fashion system contemporaneo. Balmain rinasce dal mare: sabbia e conchiglie per la PE 2026 X Leggi anche › Naomi cintura d’oro per Balmain. E tutte le donne più in vista alle sfilate uomo Rousteing era approdato a Balmain nell’aprile 2011, all’età di 25 anni, diventando uno dei direttori creativi più giovani e coraggiosi della sua generazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

