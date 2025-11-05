Umbria fiamme nel cuore della notte | l' incendio divora un' officina indagini in corso

Incendio nella notte tra il 4 e il 5 novembre a Terni. Il rogo è divampato in un capannone adibito a officina in via della Selva. Le fiamme, alimentate anche dai fusti di olio e lubrificanti altamente infiammabili presenti nel capannone, hanno divorato la struttura, un camper, due macchine. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it