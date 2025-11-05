Ultim’ora Fiorentina | scelto il nuovo allenatore fissata la data della firma

La Fiorentina, dopo aver esonerato Stefano Pioli, ha deciso a chi affidare la panchina per il prosieguo della stagione 20252026. Sarà Paolo Vanoli il nuovo mister, dopo un casting che ha fatto discutere e non poco la piazza. Attualmente la squadra è affidata ad interim a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, in vista della gara di domani sera contro il Mainz di Conference League, ma non è detto che non lo sia anche per l’ultima di Serie A prima della sosta. Fiorentina, Vanoli ad un passo: ecco quali sono stati i candidati alla panchina viola. Manca sempre meno all’annuncio ufficiale di Paolo Vanoli come nuovo tecnico della Fiorentina. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

