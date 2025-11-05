Ultim’ora Fiorentina | scelto il nuovo allenatore fissata la data della firma
La Fiorentina, dopo aver esonerato Stefano Pioli, ha deciso a chi affidare la panchina per il prosieguo della stagione 20252026. Sarà Paolo Vanoli il nuovo mister, dopo un casting che ha fatto discutere e non poco la piazza. Attualmente la squadra è affidata ad interim a Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, in vista della gara di domani sera contro il Mainz di Conference League, ma non è detto che non lo sia anche per l’ultima di Serie A prima della sosta. Fiorentina, Vanoli ad un passo: ecco quali sono stati i candidati alla panchina viola. Manca sempre meno all’annuncio ufficiale di Paolo Vanoli come nuovo tecnico della Fiorentina. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Scopri altri approfondimenti
[ULTIM'ORA] Addio Pioli, Fiorentina traghettata fino a fine stagione dalla Protezione Civile - di Andrea Bonechi - facebook.com Vai su Facebook
La Fiorentina ha deciso di non proseguire con l’opzione Roberto D’Aversa per la panchina. Come raccontato precedentemente, la società aveva messo in stand-by la soluzione nonostante l’accordo verbale raggiunto nelle ultime ore. In corsa Paolo Vanoli. La - X Vai su X
Fiorentina ultima, scelto l'erede di Pioli: attesa per la firma di D'Aversa - La Fiorentina ha deciso, in attesa delle firme e degli accordi: Roberto D’Aversa sarà il nuovo allenatore nel momento in cui verrà sancito l’esonero di Stefano Pioli. Si legge su tuttonapoli.net
Pioli esonerato? Nuovo allenatore Fiorentina/ Petrachi nuovo ds, con lui De Rossi o… (2 novembre 2025) - Stefano Pioli esonerato: dopo la sconfitta contro il Lecce i viola avranno un nuovo allenatore, Daniele De Rossi o un altro nome? Segnala ilsussidiario.net
Pioli esonerato?/ Fiorentina: Rose nuovo allenatore, ma spunta anche De Rossi (oggi 6 ottobre 2025) - Sconfitto in casa dalla Roma, Stefano Pioli non riesce davvero a far girare la Fiorentina: i viola sono stati ... Come scrive ilsussidiario.net