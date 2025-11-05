Ultimo saluto a Giuseppe Donzelli Chirurgo che ha amato la città
TERNI Oggi alle 14.30 in Duomo l’ultimo saluto a Giuseppe “Pino“ Donzelli, chirurgo, ex presidente dell’ Ordine provinciale dei medici, amministratore del Comune di Terni, nelle fila del Psi, ricordato per rigore, competenza e disponibilità. "Figura di altissimo spessore sul piano morale, culturale e professionale", così l’Ordine delle professioni infermieristiche, che "gli è profondamente grato per il bagaglio grande di professionalità e di umanità che ha lasciato come eredità a tutti noi. I grandi uomini non muoiono e la loro memoria resta viva in chiunque sa apprezzare quei valori che hanno rappresentato l’essenza dell’operare del dottor Donzelli". 🔗 Leggi su Lanazione.it
