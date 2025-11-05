Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri non vanno oltre l’1-1 con lo Sporting Lisbona il punto dall’infermeria

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 5 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 4 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 31 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 30 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri non vanno oltre l’1-1 con lo Sporting Lisbona, il punto dall’infermeria

Leggi anche questi approfondimenti

Le ultimissime sulla Juventus in tempo reale Tutte le novità - facebook.com Vai su Facebook

91+2' | Colpo di testa di David da ottima posizione: vicini al vantaggio nel recupero #JuveSCP [1-1] #UCL - X Vai su X

Juventus-Sporting Lisbona LIVE: cronaca, formazioni ufficiali, dove vederla - I bianconeri, alla seconda uscita con Spalletti in panchina, affrontano una sfida cruciale per il prosieguo del proprio percorso in Champions League: all'Allianz Stadium è atteso lo Sporting Lisbona. Da ilbianconero.com

Youth League, Juventus Primavera-Sporting LIVE: formazioni, diretta, aggiornamenti - Gli aggiornamenti in diretta sul match di Youth League tra Juventus Primavera e Sporting. Scrive ilbianconero.com

Silverstone, alla Juve l’uomo dei 30 milioni a stagione: chi è e di cosa si occuperà - Nuovo ingresso nell’organigramma bianconero: il dirigente di Glasgow lascerà il Newcastle e prenderà il posto lasciato vuoto da Calvo ... Scrive tuttosport.com