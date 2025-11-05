Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri non vanno oltre l’1-1 con lo Sporting Lisbona il punto dall’infermeria e sul futuro di Vlahovic
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.
Dusan #Vlahovic e il rinnovo con la #Juventus: La Juventus non andrà oltre ai 5-6 milioni di euro di tetto ingaggi. La Juve è pronta a offrire un contratto lungo. Vlahovic per rinnovare chiede un importante premio alla firma (i nuovi svincolati da 'acquistare') - X Vai su X
Juventus-Sporting Lisbona LIVE: cronaca, formazioni ufficiali, dove vederla - I bianconeri, alla seconda uscita con Spalletti in panchina, affrontano una sfida cruciale per il prosieguo del proprio percorso in Champions League: all'Allianz Stadium è atteso lo Sporting Lisbona. Si legge su ilbianconero.com
