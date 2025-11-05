Ulisse tra le Alpi svizzere il viaggio dell’eroe greco dove finisce Omero

Il Traetta Opera Festival torna ad esplorare uno dei miti più famosi dell’antica Grecia, giovedì 6 novembre, alle 20.30, nel Teatro Comunale di Bitonto, dov’è in programma «I sogni di Odisseo», proseguimento di un progetto di Flavio Stroppini e Maurizio Pellegrini sull’«Odissea». Tutto era. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Oggi ho firmato un Protocollo d’intesa con il Club Alpino Italiano per promuovere tra i giovani la conoscenza, la tutela e il rispetto della #montagna. Un’iniziativa che rafforza il legame con l’#ambiente, educa alla responsabilità e invita le nuove generazioni a ri - facebook.com Vai su Facebook

Trenino Verde delle Alpi, emozioni in quota: l’itinerario e i consigli sulle tappe - Da Domodossola a Berna, dal Piemonte al cuore delle Alpi svizzere, per una gita giornaliera o un'avventura di più giorni, con tappe che includono anche una gita in battello sul lago di Thun o visite ... quotidiano.net scrive

Gstaad in Svizzera, cosa vedere in questa destinazione di lusso - Nota per i suoi hotel di lusso, le boutique di alta moda e un’atmosfera sofisticata, la località svizzera ... Scrive siviaggia.it

Trenino Verde delle Alpi. Un viaggio slow e rispettoso del pianeta - Villaggi alpini, laghi cristallini, cime maestose, cascate e ghiacciai che insieme all’offerta cultura delle località, all’eccellente qualità dell’aria e all’atmosfera rilassata del paesaggio verde ... Da quotidiano.net