Tarantini Time Quotidiano L’ UG Manduria Sport piazza un importante innesto nel reparto arretrato, assicurandosi le prestazioni di Marco Bello, difensore classe 2006, proveniente dal Real Chiaromonte. Cresciuto nel settore giovanile del Taranto FC, Bello si è distinto per maturità, disciplina tattica e capacità di adattarsi a più ruoli della linea difensiva. Terzino destro di nascita, può essere impiegato anche come centrale grazie alla sua buona lettura delle situazioni di gioco e all’abilità nel corpo a corpo. Nella stagione 202324 ha compiuto il grande salto nella Primavera del Taranto, venendo successivamente aggregato alla prima squadra in Serie C, dove ha collezionato quattro presenze, tre delle quali da titolare — un traguardo non comune per un ragazzo della sua età. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - UG Manduria Sport, colpo in difesa: arriva Marco Bello, ex Taranto