UFFICIALE rottura del tendine | niente Parma-Milan e 2025 già finito

Brutto infortunio nell’ultima partita di campionato Salta Parma-Milan in programma sabato prossimo al ‘Tardini, ma molto probabilmente tutte le partite da qui alla fine del 2025. L’infortunio è molto serio, si parla di almeno 6-8 settimane di stop. Si è rotto il tendine: niente Parma-Milan e 2025 già finito (AnsaFoto) – Calciomercato.it Brutte notizie per Alessandro Circati. Oggi il difensore del Parma ha svolto esami strumentali per conoscere la realtà gravità del problema alla caviglia accusato domenica alla fine del primo tempo della gara col Bologna persa 3-1 dalla formazione di Cuesta. Stando a ‘Tv Parma’, per il classe 2003 italo-australiano si prevede uno stop di circa due mesi, poiché l’esito degli accertamenti odierni, come appurato da ‘Sportparma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - UFFICIALE, rottura del tendine: niente Parma-Milan e 2025 già finito

