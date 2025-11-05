UFFICIALE | pieni poteri a Giorgio Chiellini | Da oggi è il Marotta della Juventus | ogni decisione passa da lui

UFFICIALE: pieni poteri a Giorgio Chiellini Da oggi è il “Marotta” della Juventus: ogni decisione passa da lui"> La Juventus sta vivendo una profonda fase di ristrutturazione societaria. Chiellini passa in primissima linea. Giorgio Chiellini è stato eletto nel pomeriggio come nuovo consigliere federale in quota Lega Serie A. Il “Director of Football Strategy” della Juventus prende il posto di Francesco Calvo, dimessosi dopo l’addio al club bianconero, e completa così la rappresentanza della Serie A in FIGC insieme a Ezio Simonelli (presidente e componente di diritto), Giuseppe Marotta (Inter) e Stefano Campoccia (Udinese). 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Catania, UFFICIALE: Pulvirenti dà pieni poteri a Cosentino - Al termine del Cda del Catania, tenutosi questo pomeriggio nella sede sociale di Torre del Grifo, la società etnea ha deciso di affidare a Pablo Cosentino il ruolo di amministratore delegato del club. Secondo calciomercato.com

