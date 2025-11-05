UFFICIALE | lo stadio Meazza diventa di proprietà di Inter e Milan

Lo stadio Giuseppe Meazza diventa ufficialmente proprietà di Inter e Milan. Con un comunicato congiunto, i due club hanno reso noto di aver stipulato oggi il contratto di compravendita per l'acquisto dello stadio Meazza dal Comune. Di seguito il testo della nota: "FC Internazionale Milano e AC Milan rendono noto di aver siglato oggi l'atto di vendita con il Comune di Milano per l'acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell'area circostante. La realizzazione del nuovo stadio e dell'intervento di rigenerazione urbana per l'area di San Siro rappresentano un nuovo capitolo per la città di Milano e per entrambi i Club.

