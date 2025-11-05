Ufficiale | Inter e Milan proprietari di San Siro firmato rogito per lo stadio

Giornata storica: Inter e Milan diventano ufficialmente proprietari dello stadio di San Siro. Questa mattina è stato firmato il rogito che sancisce il passaggio dell’impianto e delle aree adiacenti dal Comune ai due club. L’atto, iniziato attorno alle 10 e concluso verso mezzogiorno, chiude un percorso avviato da mesi e rallentato da questioni burocratiche e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ufficiale: Inter e Milan proprietari di San Siro, firmato rogito per lo stadio

Altre letture consigliate

L'episodio che ha fatto tanto discutere dopo Verona-Inter finalmente ha una spiegazione ufficiale. Rocchi svela che se fosse stato dato rosso, sarebbe stato cancellato - facebook.com Vai su Facebook

Radiocor - È arrivata la firma: l'area di San Siro diventa ufficialmente proprietà di Inter e Milan - Fumata bianca: in questi minuti è arrivata la firma sul rogito che permette a Inter e Milan di diventare definitivamente proprietari dell'area di San Siro. Riporta msn.com

Ora è ufficiale: San Siro diventa di proprietà di Inter e Milan. Il comunicato congiunto - Lo stadio Giuseppe Meazza diventa ufficialmente proprietà di Inter e Milan. Lo riporta tuttomercatoweb.com

UFFICIALE – Rogito firmato, San Siro diventa di proprietà di Inter e Milan - È infatti arrivata l’attesa firma del rogito per il trasferimento della proprietà dello stadio San ... Scrive msn.com