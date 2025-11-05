UFFICIALE – Gioia in casa Napoli | il comunicato infiamma tutti i tifosi!

Lo 0-0 è un risultato che non può soddisfare il Napoli: contro l’ Eintracht Francoforte, nella serata di martedì gli azzurri avevano il dovere di portare a casa i tre punti per mettersi sulla strada giusta per quanto riguarda il discorso qualificazione. Invece, tutto si complica nella UEFA Champions League per il Napoli, che ora non può più permettersi passi falsi da qui in avanti per non compromettere il proprio cammino. Stesso risultato, stesso punto, ottenuto nell’ultima partita in Serie A contro il Como, ma che ha tutt’altro sapore: gli uomini di Antonio Conte, infatti, sono momentaneamente al primo posto in solitaria, proprio a un punto di distacco dagli inseguitori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

