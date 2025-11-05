UFFICIALE – Gioia in casa Napoli | il comunicato infiamma tutti i tifosi!
Lo 0-0 è un risultato che non può soddisfare il Napoli: contro l’ Eintracht Francoforte, nella serata di martedì gli azzurri avevano il dovere di portare a casa i tre punti per mettersi sulla strada giusta per quanto riguarda il discorso qualificazione. Invece, tutto si complica nella UEFA Champions League per il Napoli, che ora non può più permettersi passi falsi da qui in avanti per non compromettere il proprio cammino. Stesso risultato, stesso punto, ottenuto nell’ultima partita in Serie A contro il Como, ma che ha tutt’altro sapore: gli uomini di Antonio Conte, infatti, sono momentaneamente al primo posto in solitaria, proprio a un punto di distacco dagli inseguitori. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altre letture consigliate
Delia. Entusiasmo e gioia all'inaugurazione ufficiale delle attività del nuovo Gruppo Scout comunale - facebook.com Vai su Facebook
Decreto salva casa, testo in Gazzetta Ufficiale: come accedere alla sanatoria e cosa cambia per i proprietari. La guida - Il provvedimento è stato pensato per regolarizzare «piccole difformità» edilizie, abusi minori come tramezzi o finestre posizionati diversamente rispetto ... Si legge su quotidianodipuglia.it
Tegola Milan, UFFICIALE: la Nazionale lo rimanda a casa - Tegola per il Milan con un calciatore rossonero che viene rispedito a casa a causa di problemi fisici: il comunicato ufficiale della Federazione Due settimane di stop prima del rush finale. Come scrive calciomercato.it