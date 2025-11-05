Uefa ed Europol rafforzano la collaborazione per la lotta alla criminalità nel calcio

Uefa ed Europol hanno rinnovato il loro accordo di cooperazione riguardante la lotta all’illegalità nel mondo del calcio. Il memorandum è stato firmato oggi presso la sede centrale della Uefa, a Nyon, dal Presidente Aleksander?eferin e dal Direttore Esecutivo di Europol, Catherine De Bolle. L’annuncio della Uefa. Secondo la massima istituzione calcistica europea, il Memorandum “amplia la portata della cooperazione su come rispondere alle nuove sfide legate alla criminalità organizzata. Ciò include la cooperazione, la condivisione di informazioni e il contributo di competenze nei settori dei grandi eventi calcistici, della corruzione nello sport, delle partite truccate e del riciclaggio di denaro nel calcio, del razzismo, della xenofobia e dell’estremismo violento”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Uefa ed Europol rafforzano la collaborazione per la lotta alla criminalità nel calcio

