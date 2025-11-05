UE | piano per alta velocità ferroviaria e carburanti sostenibili
Il piano annunciato prevede 2,9 miliardi di investimenti da qui al 2027 che includono almeno 2 miliardi sui carburanti sostenibili a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
