Ue e clima raggiunto l' accordo

Ci sono volute più di 24 ore di negoziati per trovare un'intesa. I ministri dell'Ambiente riuniti a Bruxelles raggiungono l'accordo per centrare gli obiettivi previsti dalla legge sul clima. Taglio del 90% delle emissioni entro il 2040 rispetto ai valori del 1990. Ma l'apertura più importante riguarda le modalità per raggiungerle. Ogni singolo Paese potrà rivedere su base biennale le modalità per rispettare il target fissato dalla Commissione europea. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ue e clima, raggiunto l'accordo

