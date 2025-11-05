ue accordo sul nuovo target per il clima

Sono servite 24 ore ai ministri dell’Ambiente dell’ Unione europea per trovare un compromesso sul nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2040. Il piano, approvato a maggioranza, stabilisce un taglio del 90 per cento rispetto ai livelli del 1990. Slovacchia, Ungheria e Polonia hanno espresso voto contrario, mentre Belgio e Bulgaria si sono astenute. L’intesa è stata resa possibile grazie a una mediazione che introduce verifiche biennali sugli obiettivi e diverse misure di flessibilità, tra cui l’uso del 5 per cento di crediti internazionali — con la possibilità di un ulteriore 5 per cento dopo revisione — legati a progetti ambientali realizzati in Paesi extra Ue. 🔗 Leggi su Lettera43.it

