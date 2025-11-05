Ue accordo sul nuovo target per il clima
Sono servite 24 ore ai ministri dell’Ambiente dell’ Unione europea per trovare un compromesso sul nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2040. Il piano, approvato a maggioranza, stabilisce un taglio del 90 per cento rispetto ai livelli del 1990. Slovacchia, Ungheria e Polonia hanno espresso voto contrario, mentre Belgio e Bulgaria si sono astenute. L’intesa è stata resa possibile grazie a una mediazione che introduce verifiche biennali sugli obiettivi e diverse misure di flessibilità, tra cui l’uso del 5 per cento di crediti internazionali — con la possibilità di un ulteriore 5 per cento dopo revisione — legati a progetti ambientali realizzati in Paesi extra Ue. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Situazione in evoluzione in casa Fiorentina. Le quotazioni di Roberto D’Aversa sono in fortissimo ribasso: salvo clamorosi ribaltamenti, non sarà lui il nuovo allenatore della Fiorentina, nonostante l’accordo di massima raggiunto nelle ultime ore. Nel frattempo, - X Vai su X
Siglato accordo per un nuovo polo petrolchimico in Egitto, anche per la produzione di poliolefine https://www.polimerica.it/articolo.asp?id=34788 - facebook.com Vai su Facebook
Ue, accordo sul nuovo target per il clima - I ministri dell’Ambiente dell’Unione europea hanno trovato un accordo sul nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2040. Lo riporta lettera43.it
Green Deal, c’è l’accordo sul nuovo target Ue per il clima: emissioni giù del 90% entro il 2040. L’Italia la spunta sui crediti di carbonio - La presidenza danese, intorno alle 2 di notte, ha sospeso i lavori ... msn.com scrive
Accordo Ue sul clima, tagli del 90% delle emissioni al 2040 con flessibilità - I ministri dell'ambiente dell'Ue hanno raggiunto un accordo a maggioranza qualificata sul taglio delle emissioni del 90% entro il 2040, includendo una serie di flessibilità per rendere la traiettoria ... ansa.it scrive