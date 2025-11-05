Ue | accordo clima su taglio emissioni
10.27 I ministri dell'Ambiente Ue hanno sono giunti a un accordo sul taglio delle emissioni del 90% entro il 2040. L'intesa include una serie di flessibilità per rendere la traiettoria meno rigida. L'ok dopo oltre 24 ore di negoziati. Cosa prevede:possibilità di contabilizzare nel bilancio delle emissioni fino al 5% di crediti internazionali di carbonio extra Ue. Ulteriore 5% di crediti esteri acquistabili dai Paesi per coprire sforzi nazionali. Confermata la clausola di revisione su base biennale dopo la valutazione della Commissione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
