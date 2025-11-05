Udogie minacciato con una pistola da un procuratore per le strade di Londra | che cosa è successo al difensore italiano
Destiny Udogie, difensore del Tottenham e della nazionale italiana di calcio, è stato minacciato con una pistola da un uomo di 31 anni, procuratore di calcio. Tutto è accaduto la sera del 6 settembre a Cockfosters Parade, Barnet, quartiere della parte Nord di Londra. L’ex Udinese fortunatamente non ha avuto conseguenze. La polizia è stata chiamata alle 23.14 di quella sera e l’uomo è stato fermato con le accuse di possesso di armi da fuoco con intento doloso, estorsione e guida senza patente. Il sospettato è stato poi rilasciato su cauzione ma le indagini della polizia proseguono. Un portavoce ha dichiarato: “Gli agenti hanno parlato con la vittima e, nel corso delle indagini, è emerso che un altro uomo sulla ventina era stato presumibilmente ricattato e minacciato dallo stesso individuo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Udogie minacciato con una pistola a Londra da un procuratore (Times) E' avvenuto nei primi giorni di settembre. L'agente, 30enne, è stato arrestato. Un portavoce del Tottenham: «Continuiamo a fornire supporto a Udogie e alla sua famiglia». https://www.ilnap - facebook.com Vai su Facebook
Premier League, sarebbe Udogie il calciatore minacciato dall’agente arrestato - X Vai su X
Paura a Londra per Udogie, il calciatore minacciato con una pistola da un procuratore - Leggi su Sky TG24 l'articolo Paura a Londra per Udogie, il calciatore minacciato con una pistola da un procuratore ... Da tg24.sky.it
Udogie minacciato con una pistola a Londra da un procuratore (Times) - Destiny Udogie, ex Udinese ora al Tottenham, è stato minacciato con una pistola da un procuratore di Londra. Riporta ilnapolista.it
BBC: Udogie minacciato con una pistola da un procuratore di 31 anni, arrestato e rilasciato su cauzione - BBC Sport svela che il terzino sinistro del Tottenham è stato minacciato con una pistola da un agente sportivo di 31, arrestato dalla polizia con ... Lo riporta msn.com