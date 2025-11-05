Udogie minacciato con una pistola da un procuratore per le strade di Londra | che cosa è successo al difensore italiano

Destiny Udogie, difensore del Tottenham e della nazionale italiana di calcio, è stato minacciato con una pistola da un uomo di 31 anni, procuratore di calcio. Tutto è accaduto la sera del 6 settembre a Cockfosters Parade, Barnet, quartiere della parte Nord di Londra. L’ex Udinese fortunatamente non ha avuto conseguenze. La polizia è stata chiamata alle 23.14 di quella sera e l’uomo è stato fermato con le accuse di possesso di armi da fuoco con intento doloso, estorsione e guida senza patente. Il sospettato è stato poi rilasciato su cauzione ma le indagini della polizia proseguono. Un portavoce ha dichiarato: “Gli agenti hanno parlato con la vittima e, nel corso delle indagini, è emerso che un altro uomo sulla ventina era stato presumibilmente ricattato e minacciato dallo stesso individuo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

