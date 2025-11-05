Udogie minacciato con una pistola a Londra da un procuratore Times

Destiny Udogie, ex Udinese ora al Tottenham, è stato minacciato con una pistola da un procuratore di Londra. L’agente è stato successivamente arrestato e interrogato per accuse di ricatto, e non solo. Le minacce ad Udogie e l’arresto dell’agente. Come riportato dal Times: Destiny Udogie è il calciatore della Premier League che è stato presumibilmente minacciato con una pistola in una strada nel nord di Londra da un importante procuratore calcistico. L’incidente che ha coinvolto il 22enne è accaduto a settembre. L’agente, 30enne, ha lavorato per diversi giocatori di alto livello, ed è stato poi arrestato a Barnet. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Udogie minacciato con una pistola a Londra da un procuratore (Times)

