Udogie minacciato con la pistola dall'agente | cosa è successo e chi è l'uomo arrestato

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esterno del Tottenham e della Nazionale italiana, Destiny Udogie, minacciato con una pistola dal suo agente dopo una lite in strada a Londra. Arrestato un 31enne con accuse di estorsione e possesso d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

