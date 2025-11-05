Udienza Generale papa Leone XIV | nell’Eucarestia si compie la promessa del Signore

L’annuncio pasquale e la promessa di Gesù di rimanere con noi tutti i giorni che si compie nella celebrazione eucaristica, al centro dell’Udienza Generale di oggi di papa Leone XIV. L’Udienza Generale di papa Leone XIV si è svolta anche stamattina, come ogni mercoledì, in una piazza San Pietro gremita di fedeli. Dopo il consueto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Udienza Generale, papa Leone XIV: nell’Eucarestia si compie la promessa del Signore

Contenuti che potrebbero interessarti

#PapaLeoneXIV Migliaia di persone a #SanPietro per l'udienza generale. Il Pontefice è arrivato in piazza per il giro in #papamobile che precede la catechesi. Anche oggi c'è una presenza di fedeli molto numerosa. Il #Papa ha anche preso al volo una m - X Vai su X

60 anni di dialogo interreligioso: all’Udienza Generale il Papa celebra la Nostra aetate e invita a collaborare per pace e giustizia - facebook.com Vai su Facebook

Udienza Generale, Leone XIV: “La Risurrezione di Cristo è il fondamento della fede” - Davanti a migliaia di pellegrini, il Pontefice ha ricordato che “ogni giorno è Pasqua”, invitando i fedeli a vivere la Risurrezione come esperienza viva e quotidiana ... Riporta interris.it

Udienza Generale, Papa Leone XIV: la ferma condanna all’antisemitismo e l’appello all’unità - In occasione dei 60 anni della Nostra Aetate, Papa Leone pronuncia una dura condanna contro l'antisemitismo e invita al dialogo religioso. Riporta lalucedimaria.it

Papa Leone: “Esorto la Comunità Internazionale a non dimenticare la popolazione birmana” - “Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per quanti sono provati dai conflitti armati in diverse parti del mondo; penso in particolare al Myanmar ed esorto la Comunità Internazionale a non dimenticare ... Segnala acistampa.com