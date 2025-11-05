Udienza Generale papa Leone XIV | nell’Eucarestia si compie la promessa del Signore

Lalucedimaria.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’annuncio pasquale e la promessa di Gesù di rimanere con noi tutti i giorni che si compie nella celebrazione eucaristica, al centro dell’Udienza Generale di oggi di papa Leone XIV. L’Udienza Generale di papa Leone XIV si è svolta anche stamattina, come ogni mercoledì, in una piazza San Pietro gremita di fedeli. Dopo il consueto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

udienza generale papa leone xiv nell8217eucarestia si compie la promessa del signore

© Lalucedimaria.it - Udienza Generale, papa Leone XIV: nell’Eucarestia si compie la promessa del Signore

Contenuti che potrebbero interessarti

udienza generale papa leoneUdienza Generale, Leone XIV: “La Risurrezione di Cristo è il fondamento della fede” - Davanti a migliaia di pellegrini, il Pontefice ha ricordato che “ogni giorno è Pasqua”, invitando i fedeli a vivere la Risurrezione come esperienza viva e quotidiana ... Riporta interris.it

udienza generale papa leoneUdienza Generale, Papa Leone XIV: la ferma condanna all’antisemitismo e l’appello all’unità - In occasione dei 60 anni della Nostra Aetate, Papa Leone pronuncia una dura condanna contro l'antisemitismo e invita al dialogo religioso. Riporta lalucedimaria.it

udienza generale papa leonePapa Leone: “Esorto la Comunità Internazionale a non dimenticare la popolazione birmana” - “Vi invito ad unirvi alla mia preghiera per quanti sono provati dai conflitti armati in diverse parti del mondo; penso in particolare al Myanmar ed esorto la Comunità Internazionale a non dimenticare ... Segnala acistampa.com

Cerca Video su questo argomento: Udienza Generale Papa Leone