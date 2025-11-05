Ucraina russi lanciano 80 droni ma Kiev colpisce centrale elettrica Orel

In Ucraina è stata un’altra notte di attacchi con droni tra Kiev e Mosca. 80 quelli lanciati dalle forze russe. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, russi lanciano 80 droni ma Kiev colpisce centrale elettrica Orel

