Ucraina rallenta la conquista russa di Pokrovsk

In Ucraina rallenta la conquista russa di Pokrovsk, cittadina del Donetsk considerata strategica per Mosca. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, rallenta la conquista russa di Pokrovsk

