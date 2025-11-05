Ucraina rallenta la conquista russa di Pokrovsk

Tv2000.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Ucraina rallenta la conquista russa di Pokrovsk, cittadina del Donetsk considerata strategica per Mosca. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina rallenta la conquista russa di pokrovsk

© Tv2000.it - Ucraina, rallenta la conquista russa di Pokrovsk

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ucraina rallenta conquista russaLa battaglia della città ucraina di Pokrovsk è nella fase finale: quanto è efficace l'offensiva russa? - Russia e Ucraina si smentiscono a vicenda sull'operazione per la presa della città, e la situazione sul campo resta complessa ... Segnala today.it

ucraina rallenta conquista russaUcraina Russia, convocato ambasciatore russo dopo crollo Roma. Mosca: "Scortesia" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Roma convoca ambasciatore dopo parole Mosca su crollo ai Fori. tg24.sky.it scrive

ucraina rallenta conquista russaUcraina, Russia avanza: i dati e l'analisi. Battaglia per Pokrovsk, il piano di Putin - Il fulcro della guerra da settimane è Pokrovsk, snodo cruciale del Donetsk che Mosca vuole conquistare a tutti i costi: gli attacchi si susseguono a ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Rallenta Conquista Russa