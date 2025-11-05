Ucraina media tedeschi | I russi hanno preso l' 80% della città di Pokrovsk | Droni in Belgio chiusi di nuovo gli scali di Bruxelles e di Liegi
Trump frena (di nuovo) sui missili Tomahawk. Putin firma una legge sul possibile uso dei riservisti per la difesa delle raffinerie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Media: aereo da ricognizione Usa sorvola il Mar Nero - X Vai su X
UE: assistenza energetica di emergenza all’Ucraina Il 3 novembre, ora locale, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato sui social media di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente ucraino, Volodymyr Ze - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, feroci combattimenti a Pokrovsk. Zelensky va nel Donetsk. LIVE - L'Ucraina si gioca la tenuta del Donetsk tra le rovine di Pokrovsk, dove sono in corso "feroci battaglie" per stessa ammissione dell'esercito di Kiev, che prova a tenere testa all'avanzata russa ... Da tg24.sky.it
Guerra Russia Ucraina, Zelensky: "Arrivati i Patriot dalla Germania, grazie Merz" - Una petroliera è andata in fiamme nel porto russo di Tuapse, sulla costa del Mar Nero a causa di un attacco di droni ucraino, come riporta Ukrinform. Lo riporta tg24.sky.it
C’è una Russia che si oppone a Putin e alla guerra in Ucraina - 798 prigionieri politici, perseguitati perché contrari all'invasione dell'Ucraina o per ragioni religiose ed etniche ... Si legge su tempi.it