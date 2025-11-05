Ucraina Germania insiste con fronte guerrafondaio e aumenta di €3mld spesa militare per Kiev in droni e artiglieria | Continueremo finché necessario

5 nov 2025

Secondo fonti governative, i ministri delle Finanze e della Difesa sarebbero pronti ad aumentare di altri miliardi il bilancio per favorire la "difesa" di Kiev contro Mosca. La Germania vuol riconfermarsi tra i Paesi più vicini alle esigenze di Zelensky Ulteriori tre miliardi di euro destinat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Germania insiste con fronte guerrafondaio e aumenta di €3mld spesa militare per Kiev in droni e artiglieria: "Continueremo finché necessario"

