Ucraina Germania insiste con fronte guerrafondaio e aumenta di €3mld spesa militare per Kiev in droni e artiglieria | Continueremo finché necessario
Secondo fonti governative, i ministri delle Finanze e della Difesa sarebbero pronti ad aumentare di altri miliardi il bilancio per favorire la "difesa" di Kiev contro Mosca. La Germania vuol riconfermarsi tra i Paesi più vicini alle esigenze di Zelensky Ulteriori tre miliardi di euro destinat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
